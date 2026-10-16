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Etah News: घर से 64 हजार रुपये और सोने-चांदी के आभूषण चोरी

Fri, 16 Oct 2026 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 16 Oct 2026 11:28 PM IST
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Rs 64,000 in cash and gold and silver jewellery were stolen from the house
अलीगंज। गेवर असदुल्लापुर गांव में चोर एक घर से 64 हजार रुपये और सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गांव निवासी अरुण कुमार पुत्र नवाब सिंह के अनुसार, 14 अक्तूबर की रात 11 बजे से 15 अक्तूबर की सुबह ढाई बजे के बीच अज्ञात चोर घर में घुस गए। चोर 64 हजार रुपये नकद, सोने की दो अंगूठियां, मंगलसूत्र, कुंडल, झाले और चांदी की पायल चोरी कर ले गए। सुबह सामान की जांच करने पर नकदी और आभूषण गायब मिले। पीड़ित ने पुलिस से चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है।
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प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर चोरों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। -राजेश सिंह, सीओ अलीगंज
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