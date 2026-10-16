Etah News: घर से 64 हजार रुपये और सोने-चांदी के आभूषण चोरी

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गांव निवासी अरुण कुमार पुत्र नवाब सिंह के अनुसार, 14 अक्तूबर की रात 11 बजे से 15 अक्तूबर की सुबह ढाई बजे के बीच अज्ञात चोर घर में घुस गए। चोर 64 हजार रुपये नकद, सोने की दो अंगूठियां, मंगलसूत्र, कुंडल, झाले और चांदी की पायल चोरी कर ले गए। सुबह सामान की जांच करने पर नकदी और आभूषण गायब मिले। पीड़ित ने पुलिस से चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है।प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर चोरों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। -राजेश सिंह, सीओ अलीगंज