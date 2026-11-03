Etah News: नाबालिग को शादी का झांसा देकर दो साल तक किया दुष्कर्म

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कोतवाली नगर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि श्याम बिहार कॉलोनी निवासी अजय ने उनकी बेटी को शादी का झांसा दिया। इसके बाद वह करीब दो साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। प्राथमिकी में लिखा है कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ लगातार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर अजय ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। विज्ञापन

-वर्जन-

मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कोतवाली नगर पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। इसके अलावा आरोपी की तलाश भी की जा रही है। -कीर्तिका सिंह, सीओ सिटी कोतवाली नगर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि श्याम बिहार कॉलोनी निवासी अजय ने उनकी बेटी को शादी का झांसा दिया। इसके बाद वह करीब दो साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। प्राथमिकी में लिखा है कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ लगातार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर अजय ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।-वर्जन-मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कोतवाली नगर पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। इसके अलावा आरोपी की तलाश भी की जा रही है। -कीर्तिका सिंह, सीओ सिटी

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एटा। शहर के एक मोहल्ले में 16 वर्षीय किशोरी के साथ शादी का झांसा देकर दो साल तक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। मामले में पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।