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उर्स को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बुधवार की शाम एएसपी श्वेताभ पांडेय ने सीओ सदर संकल्पदीप कुशवाह के साथ मारहरा कस्बे में पैदल गश्त की। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। अधिकारियों ने मेला स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात, पार्किंग, प्रवेश और निकास मार्गों की व्यवस्थाएं परखीं। साथ ही प्रकाश व्यवस्था का भी जायजा लिया।एसएसपी डॉ. इलामारन ने बताया कि उर्स में एक लाख जायरीन पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए पांच थानों का पुलिस बल, दो सीओ, पांच इंस्पेक्टर और 150 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। क्यूआरटी की टीमें भी लगातार सक्रिय रहेंगी। मिश्रित आबादी को देखते हुए पुलिस टीमों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर नजर रखने के साथ भीड़भाड़ वाले स्थानों पर प्रभावी चेकिंग की जाएगी। महिला और बच्चों की सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान रहेगा।उर्स के दौरान जायरीनों की सुविधा के लिए दरगाह प्रबंधन और नगरपालिका प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर के स्कूल-कॉलेजों सहित अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। तीनों दिन विशेष लंगर चलेगा, जिसमें हजारों लोगों को भोजन कराया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पूरनपुर से आने वाली टीम को सौंपी गई है। वहीं एक निजी मेडिकल कॉलेज की ओर से तीन दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। नगरपालिका की ओर से साफ-सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त रखने की व्यवस्था की गई है। सज्जादानशीन अमीन मियां कादरी ने बताया कि उर्स की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।