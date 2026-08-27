Etah News: पंखिया गैंग के बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा

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एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब 8:30 बजे टीम क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों और लोगों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिसकर्मियों ने बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली उसके पैर में लगी। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया।डेरा डालकर करते हैं रेकी -अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय ने बताया कि पंखिया गैंग के सदस्य वारदात वाले क्षेत्र में पहले डेरा डालते हैं। कुछ दिन रुककर आसपास के गांवों और कस्बों की रेकी करने के बाद मौका मिलते ही चोरी, लूट और छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अलीगंज क्षेत्र में हाल में हुई चोरी की घटनाओं में भी गैंग की संलिप्तता सामने आई है। पकड़े गए लल्लू उर्फ लालू से पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों, उनके ठिकानों और अलीगंज समेत आसपास के क्षेत्रों में की गई पूर्व की वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों और चोरी की घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।