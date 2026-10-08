Etah News: अगले माह मिलेगी पीएनजी, चमकेगा घंटा-घुघरू कारोबार

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एटा। ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) की बंदिशों के चलते अब जलेसर को गैस की किल्लत दूर होगी। 15 नवंबर तक जलेसर के उद्योगों को सप्लाई सुचारु कर दी जाएगी। डीएम एम. अरुन्मोली के समक्ष उद्योग बंधु की बैठक में उठे मुद्दे के बाद एसपी गैस कंपनी के अधिकारियों ने यह भरोसा दिलाया। जलेसर के घुंघरू-घंटी और पीतल व्यवसाय एक जनपद-एक उत्पाद योजना शामिल गया है। यहां पीतल उत्पादों से जुड़े छोटे-बड़े 100 के करीब कारोबारी हैं। सैकड़ों हस्तशिल्पी भी इस कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। कुछ कारोबारी निर्यात भी कर रहे हैं। टीटीजेड क्षेत्र होने के कारण फैक्टरियों में लकड़ी और कोयला जलाने पर प्रतिबंध है। ऐसे में गैस की किल्लत अक्सर फैक्टरियों में बनी रहती है। उद्योग बंधु की बैठक में यह मुद्दा उठाने के बाद डीएम को कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि ने बताया कि फिरोजाबाद से गेल इंडिया की गैस पाइप लाइन गुजर रही है। एचपीसीएल ने वहां सिटी गैस सर्विस के लिए टैप ऑफ लिया है। फिरोजाबाद से इसौली चौराहा होते हुए अवागढ़ तक स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसौली चौराहा से जलेसर तक 6 इंच की शाखा पाइपलाइन (टैप ऑफ) स्थापित की गई है। जलेसर के लिए प्रस्तावित 15 किमी स्टील गैस पाइपलाइन में से लगभग 14.7 किमी पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जलेसर में गैस वितरण के लिए डिस्टि्रक्ट रेगूलेशन सेंटर (डीआरएस) मंडी के सामने बनाया जाना प्रस्तावित है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र सेंचुरी में जर्जर बिजली लाइनों की मरम्मत और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था को निर्देश दिए गए। डीएम ने बताया कि जलेसर के उद्योगों को पीएनजी और अन्य औद्योगिक समस्याओं का जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।