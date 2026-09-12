Etah News: मेडिकल कॉलेज में पीजी के दूसरे बैच का रास्ता साफ

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मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स व कम्युनिटी मेडिसिन विषय में एमडी/एमएस पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इन सभी छह पाठ्यक्रमों के पहले बैच में कुल 15 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। दूसरे बैच के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रवेश दिया जाएगा। एनएमसी की समीक्षा के दौरान कॉलेज में शिक्षकों, चिकित्सकीय सुविधाओं और आवश्यक संसाधनों का आकलन किया गया। इसके बाद अनुमति दी गई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डॉ. बलवीर सिंह ने बताया कि दूसरे बैच की अनुमति मिलना संस्थान के लिए बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि है।बताया कि एमडी एनेस्थीसिया, डीएनबी पीडियाट्रिक्स व मेडिसिन समेत अन्य पाठ्यक्रमों के लिए भी अनुमति मांगी गई है। इन पाठ्यक्रमों के संबंध में एनएमसी टीम निरीक्षण कर चुकी है।