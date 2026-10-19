Etah News: दहेज हत्या के मामले में सास-ससुर गिरफ्तार

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फिरोजाबाद जिले के एका थाना क्षेत्र के स्वेटा गांव निवासी राधेश्याम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि एक नवंबर 2025 को अपनी बेटी की शादी कासिमपुर गांव निवासी बिजेंद्र के साथ हिंदू रीति-रिवाज से की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए उनकी बेटी को प्रताड़ित करने लगे।21 सितंबर 2026 को शाम करीब छह बजे ससुरालीजन ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में पति बिजेंद्र समेत छह नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अब मामले में वांछित उदयवीर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है।दहेज हत्या के मामले में एक महिला सहित दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में वांछित अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। -कीर्तिका सिंह, सीओ सिटी