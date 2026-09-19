Etah News: सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग सुधारने के लिए गंभीरता से कार्य करें अधिकारी

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सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में मंडलायुक्त ने कहा कि जिले की स्थिति संतोषजनक है, लेकिन कुछ विभागों की प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं है। इससे रैंकिंग प्रभावित हो रही है। उन्होंने समाज कल्याण, पर्यटन, नियोजन, पंचायती राज, पीडब्ल्यूडी और चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों को कम प्रगति वाले संकेतकों में सुधार के निर्देश दिए। कहा कि अधिकारी नियमित रूप से डैशबोर्ड की समीक्षा कर लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें।निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने सीएनडीएस को गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए। आवश्यकतानुसार तकनीकी विशेषज्ञ और अतिरिक्त मैनपावर तैनात करने को कहा, ताकि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।उद्यान विभाग की समीक्षा में मंडलायुक्त ने एटा में ड्रैगन फ्रूट, पॉलीहाउस, पुष्प खेती और अन्य लाभकारी फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों को प्रेरित कर आधुनिक कृषि, फार्मिंग और पोल्ट्री जैसे व्यवसायों से जोड़ने के निर्देश दिए।उन्होंने ट्रांसफार्मर समय से बदलने, समितियों के माध्यम से खाद का पारदर्शी वितरण तथा गर्भवती महिलाओं व किशोरियों की स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के कार्यों में भी गुणवत्ता सुधारने को कहा।बाद में मंडलायुक्त ने निधौलीकलां के ग्राम सराव में जल जीवन मिशन की पानी की टंकी, अमृत सरोवर और डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत सरोवर के निकट पौधारोपण कर विद्यार्थियों से संवाद भी किया।