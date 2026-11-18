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पहले सकीट-आसपुर मार्ग पर नगला इंदी के समीप डीएवी इंटर कॉलेज का मैदान था, जहां युवा खेलकूद तैयारी करते थे मगर अब इस मैदान को भी वन विभाग को सौंप दिया गया है। इस कारण यहां खेल गतिविधियां बंद हो गई हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि मैदान न होने से कबड्डी, क्रिकेट, फुटबाल और वॉलीबाल जैसे खेलों का अभ्यास भी नहीं हो पा रहा है। सेना और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवा रामनरेश, गगन, सुनील ने बताया कि मैदान नहीं होने से युवाओं को रोड पर दौड़ लगानी पड़ती है। इससे हादसों का डर बना रहता है।युवाओं की बातदो साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मैदान न होने से उन्हें रोज सकीट-आसपुर मार्ग पर दौड़ लगानी पड़ती है। तेज रफ्तार वाहन हमेशा खतरा बने रहते हैं। - निशांत कुमार, सकीटमैदान नहीं होने के कारण दौड़, कबड्डी और वॉलीबाल का अभ्यास भी नहीं हो पाता। सड़क पर दौड़ते समय वाहन चालक हॉर्न बजाकर परेशान करते हैं। - जुनैद अंसारी, सकीटवर्जनखेल मैदान के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। जगह मिलते ही मैदान का निर्माण कराया जाएगा। - अजीत सिंह, बीडीओ