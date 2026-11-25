Etah News: नीलगाय बाइक पर गिरी, पिता की टांग टूटी पुत्र गंभीर
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:59 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:59 PM IST
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अलीगंज। मैनपुरी रोड पर झकरई भट्टा के समीप कार से टकराने के बाद नीलगाय बाइक सवार पिता-पुत्र पर जा गिरी। हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। पिता की एक टांग टूट गई, जबकि 14 वर्षीय पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव गलारपुर निवासी अनेक सिंह बेटे सुमित कुमार के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। तभी नीलगाय उनकी बाइक पर गिर गई। राहगीरों ने दोनों को सीएचसी अलीगंज पहुंचाया। सीओ राजेश सिंह ने बताया कि हालत गंभीर होने पर अनेक सिंह को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। संवाद
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