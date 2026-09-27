Etah News: नर्सिंग होम में विवाहिता की हालत बिगड़ी, परिजन ने किया हंगामा

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कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव जिरसमी निवासी मोनू ने बताया कि पत्नी भगवान देवी को 22 सितंबर को किदवई नगर स्थित नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। परिजन के मुताबिक वहां गर्भपात कराया गया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। 23 सितंबर को उसे दोबारा नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां दवाएं और इंजेक्शन दिए गए। इसके बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ। परिजन का आरोप है कि शनिवार को सफाई की प्रक्रिया के बाद महिला की हालत और बिगड़ गई। विज्ञापन

ब्लीडिंग होने पर उसे आगरा रेफर किया गया। महिला के भाई ओंकार कुशवाहा ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। रविवार शाम काफी संख्या में परिजन नर्सिंग होम पहुंचे और हंगामा किया। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालते हुए जांच शुरू की। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव जिरसमी निवासी मोनू ने बताया कि पत्नी भगवान देवी को 22 सितंबर को किदवई नगर स्थित नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। परिजन के मुताबिक वहां गर्भपात कराया गया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। 23 सितंबर को उसे दोबारा नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां दवाएं और इंजेक्शन दिए गए। इसके बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ। परिजन का आरोप है कि शनिवार को सफाई की प्रक्रिया के बाद महिला की हालत और बिगड़ गई।ब्लीडिंग होने पर उसे आगरा रेफर किया गया। महिला के भाई ओंकार कुशवाहा ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। रविवार शाम काफी संख्या में परिजन नर्सिंग होम पहुंचे और हंगामा किया। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालते हुए जांच शुरू की।

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एटा। कोतवाली नगर क्षेत्र के किदवई नगर स्थित नर्सिंग होम में इलाज के बाद 25 वर्षीय विवाहिता की हालत बिगड़ने पर रविवार शाम परिजन ने हंगामा कर दिया। परिजन ने उपचार के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गर्भपात के बाद सफाई की प्रक्रिया के दौरान महिला की हालत बिगड़ी और ब्लीडिंग होने लगी। गंभीर स्थिति में उसे आगरा के आकाश अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।