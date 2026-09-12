Etah News: आईटीआई प्रवेश की अंतिम तिथि 17

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एटा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार अगस्त-2026 प्रवेश सत्र के द्वितीय चरण में राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित एनसीवीटी/एससीवीटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2026 शाम पांच बजे निर्धारित की गई है।