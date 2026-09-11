Etah News: सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में एटा मंडल में प्रथम

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जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की रैंकिंग सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। कुछ विभागों की ओर से कार्यों और पोर्टल पर प्रगति की फीडिंग में अपेक्षित गंभीरता न बरतने से समग्र रैंकिंग प्रभावित होती है। उन्होंने अधिकारियों को कमियों को चिह्नित कर तत्काल सुधार करने और सभी कार्य समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए।नई सड़कों और निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग को कार्यों में सुधार के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड में नए पैरामीटर जोड़े गए हैं। अधिकारी उनका गहन अध्ययन कर निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य और फीडिंग सुनिश्चित करें।पंचायती राज विभाग को नई योजनाओं व पैरामीटर के प्रभावी अनुपालन, जबकि उद्योग विभाग को रैंकिंग सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया। समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं की भी समीक्षा हुई। पात्र विद्यार्थियों को समय से लाभ देने और आवेदन व सत्यापन की फीडिंग समय पर कराने के निर्देश दिए गए।बैठक में सीडीओ राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, डीडीओ सुनील कुमार समेत जिला स्तरीय अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।