Etah News: सिटी में आज

विज्ञापन







- सुबह 10 बजे से जिला पंचायत परिसर में जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।



दिव्यांगजन शिविरः





सुबह 10 बजे से सभी ब्लॉक में दिव्यांगजनों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा।



सत्संगः





- शाम चार बजे से मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।







मिलन समारोहः

सुबह 11 बजे से कस्बा निधौली कलां में रक्षा बंधन पर्व से पूर्व भाई-बहन का मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा।



रोजगार मेलाः