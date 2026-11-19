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आरबीएस चौराहे पर दोपहर में 1 बजे स्कूलों की छुट्टी के समय हालात बिगड़े। ट्रांसपोर्ट नगर और खंदारी हनुमान मंदिर चाैराहे की तरफ वाहनों को पुलिस रोक-रोककर निकाल रही थी। वाहनों का दबाव अधिक था। इस कारण परेशानी हुई। दोपहर 3 बजे तक दिक्कत रही। यही हाल सूरसदन से सेंट जोंस की तरफ जाने वाले मार्ग पर रहा। दोपहर में 2 बजे स्कूलों की छुट्टी के बाद देर तक जाम लगा।हरीपर्वत चाैराहे पर मेट्रो के पिलर निर्माण के कारण वाहनों को एमडी जैन इंटर काॅलेज के सामने से यू-टर्न लेकर वापस हरीपर्वत चौराहे की तरफ आना पड़ता है। इसके बाद वाहन सेंट जोंस की तरफ जाते हैं। यू-टर्न पर दोनों तरफ के वाहन फंस रहे थे। इसके साथ ही चाैराहे पर आने पर लाइन लग रही थी। पुलिस खड़े हुए थे मगर वो वाहनों को निकालने में कुछ नहीं कर पा रहे थे। रावली पर भी स्थिति दिन भर बिगड़ी रही। यहां पर मेट्रो का कार्य चलने के कारण साईं का तकिया से कलेक्ट्रेट तक आने वाले वाहनों को परेशानी हुई। एडीसीपी अलका सिंह का कहना है कि मेट्रो के कार्य के कारण कुछ स्थान पर दिक्कत हैं। यहां पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाकर यातायात व्यवस्था सुचारु की गई है।