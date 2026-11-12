Etah News: खारे पानी से मिलेगी मुक्ति...150 करोड़ से घर-घर पहुंचेगा गंगाजल

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बृहस्पतिवार को जल निगम और नगर पालिका के अधिकारियों ने जलेसर-निधौली मार्ग स्थित गांव हसनगढ़ में प्रस्तावित भूमि का सर्वे और पैमाइश की।परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी गुजरात की कार्यदायी संस्था आरएंडबी कंपनी को सौंपी गई है। योजना के तहत पानी के स्रोत से जलेसर तक 35 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। नगर में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई पाइपलाइन डाली जाएगी और 3 नई पानी की टंकियों का निर्माण कराया जाएगा।जल निगम के अधिशासी अभियंता तारिक अली को परियोजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। सर्वे के दौरान अधिशासी अभियंता जोगिंद्र सिंह, अवर अभियंता कौशल किशोर, चेयरमैन प्रतिनिधि संजीव कुमार वर्मा, ईओ प्रद्युम्न कुमार और सत्यपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।