Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Relief from saline water... Ganga water to reach every household at a cost of 150 crore.

Etah News: खारे पानी से मिलेगी मुक्ति...150 करोड़ से घर-घर पहुंचेगा गंगाजल

Thu, 12 Nov 2026 11:46 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Relief from saline water... Ganga water to reach every household at a cost of 150 crore.
जलेसर। वर्षों से खारे पानी की समस्या से जूझ रहे नगरवासियों को जल्द ही शुद्ध पेयजल मिलेगा। इसके लिए 150 करोड़ रुपये की लागत से गंगाजल परियोजना शुरू होने जा रही है। इसके तहत 45 बीघा भूमि पर 100 मिलियन लीटर क्षमता का जलाशय और अत्याधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को जल निगम और नगर पालिका के अधिकारियों ने जलेसर-निधौली मार्ग स्थित गांव हसनगढ़ में प्रस्तावित भूमि का सर्वे और पैमाइश की।
परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी गुजरात की कार्यदायी संस्था आरएंडबी कंपनी को सौंपी गई है। योजना के तहत पानी के स्रोत से जलेसर तक 35 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। नगर में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई पाइपलाइन डाली जाएगी और 3 नई पानी की टंकियों का निर्माण कराया जाएगा।
विज्ञापन

जल निगम के अधिशासी अभियंता तारिक अली को परियोजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। सर्वे के दौरान अधिशासी अभियंता जोगिंद्र सिंह, अवर अभियंता कौशल किशोर, चेयरमैन प्रतिनिधि संजीव कुमार वर्मा, ईओ प्रद्युम्न कुमार और सत्यपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed