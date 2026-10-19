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यूपी: एलएलबी की एक सीट पर आठ दावेदार, बीए-एलएलबी के लिए चार; आगरा कॉलेज में आवेदकों की भीड़

Mon, 19 Oct 2026 10:40 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 19 Oct 2026 10:40 AM IST
सार

आगरा लॉ कॉलेज में एलएलबी की 300 सीटों के लिए 2,300 और बीए एलएलबी की 300 सीटों के लिए 1,200 आवेदन आए हैं। एलएलबी में एक सीट पर करीब आठ और बीए एलएलबी में चार अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है। कॉलेज प्रशासन के अनुसार, इसी महीने एक और कटऑफ मेरिट सूची जारी होगी। दोनों पाठ्यक्रमों की कक्षाएं नवंबर से शुरू करने की योजना है।

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High Competition for LLB Admissions at Agra Law College
आगरा कॉलेज आगरा 

विस्तार
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कानून की पढ़ाई के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ रहा है। आगरा लॉ कॉलेज में एलएलबी और बीए एलएलबी 2026-27 के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। एलएलबी की 300 सीटों के लिए 2300 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस तरह प्रत्येक सीट पर औसतन करीब आठ अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा है। वहीं, बीए एलएलबी की 300 सीटों के लिए 1200 आवेदन आए हैं। यहां भी एक सीट पर चार अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है।
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कॉलेज में आए आवेदनों के आंकड़े बताते हैं कि विधि शिक्षा युवाओं के बीच लोकप्रिय विकल्प बनी हुई है। एलएलबी में स्नातक के बाद कानून की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि बीए एलएलबी में 12वीं के बाद कानून के क्षेत्र में कॅरिअर बनाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों ने रुचि दिखाई है। कॉलेज के प्राचार्य प्रो. सीके गौतम ने बताया कि एलएलबी और बीए एलएलबी में प्रवेश के लिए इस महीने एक और कट ऑफ मेरिट सूची जारी की जाएगी। इसके बाद नवंबर से दोनों पाठ्यक्रमों की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। 
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