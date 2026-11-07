Etah News: दिवाली आज, रंग-बिरंगी रोशनी से नहाया शहर

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शहर के प्रमुख स्थान घंटाघर, हाथी गेट और विभिन्न पार्कों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इन स्थानों पर की गई रंगीन रोशनी लोगों का ध्यान खींच रही है। सरकारी भवनों पर भी आकर्षक विद्युत सजावट की गई है। वहीं, लोगों ने अपने घरों की छतों, बालकनी और मुख्य द्वारों को रंग-बिरंगी झालरों से सजाया है। घरों के आंगन में रंगोली बनाई जा रही है और दीप जलाने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं।दिवाली को लेकर बाजारों में भी दिनभर रौनक बनी रही। बाबूगंज, गांधी मार्केट, रेलवे रोड, घंटाघर, हाथी गेट, सराफा बाजार समेत प्रमुख बाजारों में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने मिठाइयां, खील-बताशे, पूजा सामग्री, सजावटी सामान, मिट्टी के दीपक, मोमबत्तियां और इलेक्ट्रॉनिक झालरों की जमकर खरीदारी की। इसके अलावा कपड़ों, बर्तनों और उपहारों की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी।त्योहार के चलते बाजारों में देर शाम तक चहल-पहल बनी रही। दुकानदारों ने भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया। बच्चों में दिवाली के लिए खासा उत्साह दिखाई दिया। घरों में पूजा और दीप सज्जा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।रूप चतुर्दशी पर घरों में जलाए दीप, हुई आतिशबाजीरूप चतुर्दशी का पर्व शनिवार को जिलेभर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने अपने घरों में दीप जलाकर खुशियां मनाईं। शाम होते ही घरों और आसपास के क्षेत्रों में रोशनी दिखाई दी। बच्चों से लेकर बड़ों तक में त्योहार को लेकर खास उत्साह रहा। लोगों ने आतिशबाजी कर पर्व की खुशियां साझा कीं। कई स्थानों पर परिवार के सदस्यों ने एक साथ मिलकर त्योहार मनाया। देर शाम तक उत्सव का माहौल बना रहा और लोगों ने एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीं।