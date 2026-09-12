Etah News: बैगलेस-डे पर बच्चों को जल संरक्षण का पढ़ाया पाठ

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प्रधानाध्यापक ओमवीर सिंह ने बच्चों को जैविक खाद और मृदा परीक्षण का महत्व बताया। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर चर्चा करते हुए बारिश के पानी को संरक्षित कर भविष्य की जल जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। बच्चों को बताया गया कि जल की प्रत्येक बूंद को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ कृषि एवं जल बचाने का बच्चों ने संकल्प लिया।

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मारहरा। क्षेत्र के गांव पिदौरा के पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शनिवार को बैगलेस डे पर जल संरक्षण और जैविक खेती का पाठ पढ़ाया गया। बच्चों को जैविक खेती और रसायनिक उर्वरक से पैदा की गई फसल के लाभ और नुकसान के बारे में जानकारी दी गई।