Etah News: आईआईएसईआर में वैज्ञानिक के रूप में काम करेंगी भव्या
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 12 Sep 2026 10:47 PM IST
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जलेसर। तहसील क्षेत्र के सकरौली गांव के उप ग्राम बालगाड़ी की होनहार बेटी भव्या सिंह ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। भव्या सिंह का चयन भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) में जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) वैज्ञानिक के पद पर हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
भव्या के पिता अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी बेटी बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रही है। उन्होंने अलीगढ़ से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद भव्या ने गेट परीक्षा में भी शानदार सफलता हासिल की। लगातार मेहनत और लगन के चलते अब उनका चयन वैज्ञानिक के रूप में हुआ है। भव्या की सफलता पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और गणमान्य नागरिकों ने बधाई दी। विधायक संजीव दिवाकर, पूर्व विधान परिषद सदस्य प्रत्येंद्र पाल सिंह, क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवेंद्र सिंह ‘पम्मी ठाकुर’, भारतीय किसान यूनियन (भानू) के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष पंकज ठाकुर सहित अन्य लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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भव्या के पिता अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी बेटी बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रही है। उन्होंने अलीगढ़ से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद भव्या ने गेट परीक्षा में भी शानदार सफलता हासिल की। लगातार मेहनत और लगन के चलते अब उनका चयन वैज्ञानिक के रूप में हुआ है। भव्या की सफलता पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और गणमान्य नागरिकों ने बधाई दी। विधायक संजीव दिवाकर, पूर्व विधान परिषद सदस्य प्रत्येंद्र पाल सिंह, क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवेंद्र सिंह ‘पम्मी ठाकुर’, भारतीय किसान यूनियन (भानू) के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष पंकज ठाकुर सहित अन्य लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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