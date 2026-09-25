Etah News: रविवार को खुलेंगे बैंक, सोमवार से तीन दिन रहेंगे बंद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के क्षेत्रीय सचिव प्रभात कुमार ने बताया कि अंतिम शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद रविवार को बैंक सामान्य दिनों की तरह निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे। उपभोक्ता रविवार को बैंक पहुंचकर अपने आवश्यक लेन-देन और अन्य जरूरी काम पूरे कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि पांच दिवसीय बैंकिंग कार्यप्रणाली की मांग लंबे समय से लंबित है। इसी मांग को लेकर बैंक यूनियनों की ओर से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। सोमवार से बुधवार तक बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इससे इन तीन दिनों में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। हड़ताल के दौरान नकद जमा और निकासी, चेक से जुड़े काम, बैंक शाखाओं में होने वाले अन्य नियमित कार्य प्रभावित रहेंगे।हालांकि एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से काम करेंगी लेकिन बैंकिंग सेवाओं पर हड़ताल के प्रभाव के चलते उपभोक्ताओं को जरूरी लेन-देन की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है।