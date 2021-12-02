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कस्बा जलेसर निवासी प्रदीप ने बताया कि परिवार के सात लोग नगला पवल में फूफा के बेटे की शादी में शामिल होने गए थे। शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे सभी ऑटो से घर लौट रहे थे। उनका ऑटो कोतवाली देहात क्षेत्र में गंजडुंडवारा मार्ग पर गांव रामपुर घनश्यामपुर के पास पहुंचा, तभी अचानक एक नीलगाय सड़क पर आ गई। उसे बचाने के लिए चालक ने ऑटो मोड़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ने से ऑटो सड़क पर पलट गया।ऑटो पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस को सूचना दी। इस हादसे में लक्ष्मी, दिव्या, पूजा, आरती, धर्मवती, प्रदीप और शीतल घायल हो गए। स्थानीय लोगों व राहगीरों की सूचना पर पहुंची हाईवे की 1033 एंबुलेंस से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है। घायल प्रदीप ने बताया कि सभी लोग शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। यहां उपचार के बाद घायलों की हालत में सुधार हुआ है।