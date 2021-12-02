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सुबह 9 बजे से हरिद्वार शांतिकुंज के तत्वाधान में गायत्री महायज्ञ शांती नगर गेस्ट हाउस में किया जाएगा।

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विशेष लोक अदालत

सुबह 10 बजे से लंबित ई-चालानों के निस्तारण के लिए जनपद न्यायालय परिसर में मोटर यान अधिनियम की विशेष लोक अदालत आयोजित होगी।

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ट्रायल:

सुबह 11 बजे से शहर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता का ट्रायल का आयोजन होगा।

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पुस्तक मेला

सुबह 11 बजे शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा।





महायज्ञ