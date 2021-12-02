Etah News: एटा की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:18 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:18 AM IST
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महायज्ञ
सुबह 9 बजे से हरिद्वार शांतिकुंज के तत्वाधान में गायत्री महायज्ञ शांती नगर गेस्ट हाउस में किया जाएगा।
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विशेष लोक अदालत
सुबह 10 बजे से लंबित ई-चालानों के निस्तारण के लिए जनपद न्यायालय परिसर में मोटर यान अधिनियम की विशेष लोक अदालत आयोजित होगी।
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ट्रायल:
सुबह 11 बजे से शहर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता का ट्रायल का आयोजन होगा।
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पुस्तक मेला
सुबह 11 बजे शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा।
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सुबह 9 बजे से हरिद्वार शांतिकुंज के तत्वाधान में गायत्री महायज्ञ शांती नगर गेस्ट हाउस में किया जाएगा।
विशेष लोक अदालत
सुबह 10 बजे से लंबित ई-चालानों के निस्तारण के लिए जनपद न्यायालय परिसर में मोटर यान अधिनियम की विशेष लोक अदालत आयोजित होगी।
ट्रायल:
सुबह 11 बजे से शहर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता का ट्रायल का आयोजन होगा।
पुस्तक मेला
सुबह 11 बजे शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा।