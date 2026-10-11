Etah News: शादी का झांसा देकर युवती को ले जाने का आरोप

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पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी 10 अक्तूबर को दोपहर करीब दो बजे घर से लापता हो गई। आरोप है कि मैनपुरी जिले के किशनी थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ला निवासी अरविंद उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। घर में रखी सोने की दो अंगूठी, एक जंजीर और एक जोड़ी कुंडल भी गायब हैं। इनकी कीमत करीब 50 हजार रुपये है। पिता ने बेटी और आरोपी की काफी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस से शिकायत की। सीओ राजेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। संवाद

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एटा। अलीगंज कस्बे में 18 वर्षीय युवती के लापता होने के मामले में उसके पिता ने रिश्तेदार पर शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पिता ने बताया कि घर से करीब 50 हजार रुपये के सोने के जेवर भी गायब हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।