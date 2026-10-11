Etah News: एटा आज के कार्यक्रम

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- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय पर दिव्यांग बोर्ड का आयोजन किया जाएगा।



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रामलीला



- शाम 7 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में मंथरा कैकई संवाद का प्रसंग होगा।







- शाम 7 बजे जैथरा में रामलीला का शुभारंभ किया जाएगा।



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सत्संग







शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।



दिव्यांग बोर्ड