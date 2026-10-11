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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Uncle arrested for firing at nephew over land dispute.

Etah News: खेत के विवाद में भतीजे पर फायर, चाचा गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 11:34 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:34 PM IST
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Uncle arrested for firing at nephew over land dispute.
एटा। खेत जोतने के विवाद में भतीजे पर तमंचे से फायर करने के आरोपी चाचा को पिलुआ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले में आयुध अधिनियम की धाराएं भी बढ़ाई हैं।
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पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव भदुआ निवासी प्रमोद कुमार ने 10 अक्तूबर को पुलिस को बताया था कि उसका भाई विनोद खेत जोतने नहीं दे रहा था। खेत पर जाकर कारण पूछने पर विनोद और उसकी पत्नी ने उसको पीटा। आरोप है कि घर पहुंचने पर विनोद ने उसके बेटे को जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर विनोद और उसकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने रविवार को आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मामले में आयुध अधिनियम की धाराएं बढ़ाई गई हैं। संवाद
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