Deoria News: गाड़ी टकराने के विवाद में युवक को मारी गोली

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साथियों ने उसे तुरंत महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया। फिलहाल, गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रामगुलाम टोला निवासी देव सिंह राजा शनिवार रात करीब तीन बजे अपने पांच साथियों के साथ चाचा को रिसीव करने रेलवे स्टेशन गए थे।वहां से लौटते समय गोरखपुर रोड पर उनकी स्कॉर्पियो दूसरी स्कॉर्पियो से हल्की रगड़ खा गई। इसी बात को लेकर दोनों वाहनों में सवार लोगों के बीच कहासुनी और विवाद हो गया।विवाद के बाद राजा ने अपनी स्कॉर्पियो से दूसरे वाहन का पीछा किया। इसी दौरान गोरखपुर रोड पर उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर नाले में चली गई। आरोप है कि इसी बीच दूसरी स्कॉर्पियो में सवार एक युवक ने पिस्टल निकालकर राजा को निशाना बनाते हुए गोली चला दी, जो उनके पेट में जा लगी।परिजन का आरोप है कि गोली चलाने वाला युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है।सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है और पुलिस सभी पहलुओं की जानकारी जुटा रही है। घायल पक्ष की ओर से शिकायती पत्र मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।