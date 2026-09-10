Deoria News: बंदर के हमले में युवक घायल

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तरकुलवा। कस्बे के बीर अब्दुल हमीद नगर में 45 वर्षीय युवक पर बुधवार को सुबह लाल मुंह के बंदर के हमले में युवक घायल हो गया। परिवार वालों ने उसका उपचार सीएचसी में कराया। अब्दुल हमीद नगर निवासी सफीक सिद्दीकी सुबह करीब 10 बजे अपने दरवाजे पर खड़े थे। इसी दौरान बंदर वहां पहुंच गया और उन पर हमला कर उनकी बांह में काट लिया। नगर पंचायत अध्यक्ष जनार्दन कुशवाहा ने बताया किबंदर के आतंक की सूचना वन विभाग को भेज दी गई है। जल्द ही बंदर को पकड़वा कर जंगल में छोड़वा दिया जाएगा। संवाद