फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Youth attacked with a knife over an old grudge

Deoria News: पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला

Fri, 23 Oct 2026 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 23 Oct 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Youth attacked with a knife over an old grudge
गौरी बाजार। लबकनी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर बृहस्पतिवार को एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को सीएचसी गौरी बाजार से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
विज्ञापन

लबकनी निवासी अरविंद चौहान (24) पुत्र श्रीकांत चौहान का गांव के ही रविकिशन, शक्ति और कुछ अन्य लोगों से पुराना विवाद था। इसी विवाद के दौरान आरोपियों ने अरविंद पर चाकू से वार कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। सीओ रुद्रपुर राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि युवक की स्थिति स्थिर है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed