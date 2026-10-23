Deoria News: पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला

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लबकनी निवासी अरविंद चौहान (24) पुत्र श्रीकांत चौहान का गांव के ही रविकिशन, शक्ति और कुछ अन्य लोगों से पुराना विवाद था। इसी विवाद के दौरान आरोपियों ने अरविंद पर चाकू से वार कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। सीओ रुद्रपुर राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि युवक की स्थिति स्थिर है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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गौरी बाजार। लबकनी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर बृहस्पतिवार को एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को सीएचसी गौरी बाजार से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।