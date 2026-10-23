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Deoria News: युवक की पिटाई कर छह हजार रुपये वसूलने का आरोप, जांच शुरू

Fri, 23 Oct 2026 12:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 23 Oct 2026 12:27 AM IST
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Allegations of extorting six thousand rupees after beating a young man; investigation underway.
देवरिया। मेहरौना पुलिस चौकी पर एक युवक की पिटाई करने और छोड़ने के बदले छह हजार रुपये वसूलने का आरोप लगा है। आरोप है कि रकम चुरिया गांव के एक शख्स के बैंक खाते में ऑनलाइन मंगवाई गई। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल है। मामले की जांच सीओ सलेमपुर गौरव सिंह को सौंपी गई है।
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जानकारी के अनुसार, गोरखपुर निवासी युवक 21 अक्तूबर को रिश्तेदारी में मेला देखने चुरिया गांव आया था। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान नृत्य करते समय कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी को धक्का लग गया। इसके बाद पुलिसकर्मी उसे मेहरौना चौकी ले गए, जहां पिटाई करने का आरोप है।
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युवक को छोड़ने के बदले छह हजार रुपये मांगे जाने और ऑनलाइन भुगतान के बाद उसे छोड़े जाने की बात सामने आई है। वीडियो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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कोट

वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- गौरव सिंह, सीओ सलेमपुर
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