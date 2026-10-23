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Deoria News: शिव मंदिर में मिला अज्ञात युवक का शव

Fri, 23 Oct 2026 12:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 23 Oct 2026 12:32 AM IST
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Body of an unidentified young man found in a Shiva temple
रामपुर बुजुर्ग। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के सिकटिया बाजार स्थित शिव मंदिर में बृहस्पतिवार की सुबह करीब 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंदिर की सफाई करने पहुंची महिलाओं ने उसे मृत अवस्था में देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
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स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक कुछ दिनों से बाजार में घूमता रहता था और रात में मंदिर परिसर में सोता था। सुबह शव मिलने की जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि युवक के मंदबुद्धि होने की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। संवाद
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