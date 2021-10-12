Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Youth arrested with 10 bottles of 'English' liquor; was planning to take them to Bihar

Deoria News: बिहार ले जाने की फिराक में था युवक, 10 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार

Thu, 12 Nov 2026 12:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
Youth arrested with 10 bottles of 'English' liquor; was planning to take them to Bihar
भटनी। अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में भटनी पुलिस ने बुधवार को एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से अंग्रेजी शराब की 10 बोतलें बरामद हुईं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, उपनिरीक्षक नितिन साहू हमराहियों के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक पीले रंग के झोले में शराब लेकर रेलवे कॉलोनी रोड से स्टेशन की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम दुर्गा मंदिर के पास पहुंची और संदिग्धों की निगरानी करने लगी। इसी बीच झोला लेकर आ रहे एक युवक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
विज्ञापन

तलाशी में झोले से रॉयल स्टैग की 375 एमएल की एक और 180 एमएल की चार बोतलें, जबकि इम्पीरियल ब्लू की 180 एमएल की पांच बोतलें बरामद हुईं। आरोपी की पहचान कस्बे के वार्ड नंबर सात स्थित हरिकर्तन मोहल्ला निवासी विजय कुमार पांडेय के रूप में हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी शराब लेकर बिहार जाने की फिराक में था। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed