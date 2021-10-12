Deoria News: बरामदे में सो रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या

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जानकारी के अनुसार, संदीप पुत्र तेज बहादुर पेंटिंग का काम करता था। परिवार के अनुसार, वह शनिवार की रात में घर के बाहर बरामदे में लेटा हुआ था। इसी दौरान हमलावरों ने उस पर धारदार हथियार और रॉड से वार कर दिया। हमले की वजह स्पष्ट नहीं है। संदीप दो भाइयों में बड़ा था।संदीप की मां गुद्दी देवी और पत्नी मुस्कान हैं। परिवार पर युवक की मौत से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। चेहरे और सिर पर गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हुई है। परिजन ने पटीदारी के ही एक युवक व कुछ अन्य लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।