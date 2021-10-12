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Deoria News: बरामदे में सो रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या

Sun, 25 Oct 2026 12:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 25 Oct 2026 12:50 AM IST
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Young man sleeping on veranda murdered with a sharp-edged weapon
खुखुंदू। थाना क्षेत्र के पिपरा खेमकरण गांव में घर के बाहर बरामदे में सो रहे 21 वर्षीय युवक पर धारदार हथियार और रॉड से कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मेडिकल कॉलेज लेकर में उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के कारण का पता नहीं चल सका है।
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जानकारी के अनुसार, संदीप पुत्र तेज बहादुर पेंटिंग का काम करता था। परिवार के अनुसार, वह शनिवार की रात में घर के बाहर बरामदे में लेटा हुआ था। इसी दौरान हमलावरों ने उस पर धारदार हथियार और रॉड से वार कर दिया। हमले की वजह स्पष्ट नहीं है। संदीप दो भाइयों में बड़ा था।
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संदीप की मां गुद्दी देवी और पत्नी मुस्कान हैं। परिवार पर युवक की मौत से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। चेहरे और सिर पर गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हुई है। परिजन ने पटीदारी के ही एक युवक व कुछ अन्य लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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