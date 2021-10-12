फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Electric wires stolen from a house under construction

Deoria News: निर्माणाधीन मकान से बिजली के तार चोरी

Sun, 25 Oct 2026 12:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 25 Oct 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Electric wires stolen from a house under construction
देवरिया। शहर के मंगलमपुरम फेज-दो में निर्माणाधीन मकान से बिजली के तार चोरी करने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि चोरी के बाद तारों को जलाकर कबाड़ की दुकान पर बेच दिया गया।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर छह निवासी शक्ति कुमार जायसवाल का मकान निर्माणाधीन है। दशहरा के कारण निर्माण कार्य बंद था। इसी दौरान 20 से 22 अक्तूबर के बीच तार चोरी हो गए। शिकायत में खजरवा निवासी सोनू पटेल, शुभम कुमार, आकाश पासवान और वाजिद अंसारी पर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने जांच उपनिरीक्षक लवकुश यादव को सौंपी है। इंस्पेक्टर शशि भूषण राय ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed