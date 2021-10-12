Deoria News: निर्माणाधीन मकान से बिजली के तार चोरी

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कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर छह निवासी शक्ति कुमार जायसवाल का मकान निर्माणाधीन है। दशहरा के कारण निर्माण कार्य बंद था। इसी दौरान 20 से 22 अक्तूबर के बीच तार चोरी हो गए। शिकायत में खजरवा निवासी सोनू पटेल, शुभम कुमार, आकाश पासवान और वाजिद अंसारी पर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने जांच उपनिरीक्षक लवकुश यादव को सौंपी है। इंस्पेक्टर शशि भूषण राय ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। संवाद

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देवरिया। शहर के मंगलमपुरम फेज-दो में निर्माणाधीन मकान से बिजली के तार चोरी करने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि चोरी के बाद तारों को जलाकर कबाड़ की दुकान पर बेच दिया गया।