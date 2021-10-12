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Deoria News: अग्निकांड पीड़ितों से मिले सांसद

Sun, 25 Oct 2026 12:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 25 Oct 2026 12:47 AM IST
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MP met with fire victims
देवरिया। सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने शनिवार को भटनी क्षेत्र के नोनापार गांव पहुंचकर अग्निकांड से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ितों से हादसे की जानकारी लेते हुए नुकसान का जायजा लिया और हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया।
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सांसद ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार राहत और सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना उनकी जिम्मेदारी है। स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताईं, जिनके समाधान का सांसद ने आश्वासन दिया।
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इस दौरान भाजपा नेता दिवाकर मिश्र, मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्र, हितेंद्र तिवारी और प्रभाकर तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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