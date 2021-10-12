Deoria News: दिवाली मनाने घर लौट रहा युवक लापता, पांच दिन से मोबाइल बंद

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गांव निवासी राधेश्याम गुप्ता का पुत्र नीतेश महाराष्ट्र के पुणे में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। परिजनों के अनुसार, वह दिवाली पर घर आने के लिए निकला था। पांच नवंबर की शाम करीब छह बजे उसने पुणे रेलवे स्टेशन से फोन कर घरवालों से बात की थी। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। काफी इंतजार के बाद भी वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।परिजनों ने युवक की तलाश के लिए पुणे, लखनऊ और गोरखपुर जीआरपी को ऑनलाइन गुमशुदगी की सूचना दी है। त्योहार पर बेटे के घर लौटने की राह देख रहे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने लोगों से नीतेश के बारे में कोई जानकारी मिलने पर सूचना देने की अपील की है।