Deoria News: राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी

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श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का पार्थिव शरीर शाम करीब पौने छह बजे कटइलवा मुक्तिपथ पहुंचा। यहां पहले से सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं की गई थीं। घाट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनके बड़े पुत्र और देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने मुखाग्नि दी।इस दौरान कैबिनेट मंत्री सूर्यप्रताप शाही, राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम, पूर्व सांसद रमापति राम त्रिपाठी, विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, दीपक मिश्र शाका, जिलाध्यक्ष काली प्रसाद, अंतर्यामी सिंह, सेवानिवृत्त कैप्टन रविप्रताप सिंह, निशिकांत दीक्षित, सचिन सिंह, निशिरंजन तिवारी, अखंड प्रताप सिंह, अभिषेक मिश्र, कृष्ण मोहन पाठक, अजय प्रताप सिंह, विवेक कुमार गुप्त और अश्वनी दीक्षित सहित कई लोग मौजूद रहे।नम थीं आंखें, हर कोई कर रहा था व्यक्तित्व की चर्चाबैतालपुर के बरपार गांव निवासी पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी की अंतिम विदाई के दौरान लोगों की आंखें नम रहीं। देश सेवा के बाद राजनीति में सक्रिय रहे इस व्यक्तित्व को याद करते हुए लोग उनके योगदान और कार्यों की चर्चा करते रहे। अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ उनकी लोकप्रियता की गवाही दे रही थी।चप्पे-चप्पे पर तैनात रही पुलिसअंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कटइलवा मुक्तिपथ से करीब 100 मीटर पहले पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। मुक्तिपथ मोड़, बेलडॉड़, लवरछी और तहसील बाईपास पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। सीओ रंजना सचान और एसओ विशाल कुमार उपाध्याय सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे।