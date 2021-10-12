Deoria News: युवक ने दो लोगों पर मारपीट और कुकर्म करने का लगाया आरोप

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बिहार के मैरवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कहा है कि वह 16 सितंबर को मैरवा से काम कर घर लौट रहा था। इस दौरान वह यूपी-बिहार सीमा के पास स्थित एक दुकान से सिगरेट पीने लगा। विज्ञापन

दुकानदार ने अपने पुराने सौ रुपये बकाया देने के लिए उससे कहा। युवक ने अगले दिन बकाया देने की बात कही। आरोप है कि बाद में विवाद बढ़ गया और दुकानदार ने उसका मोबाइल छीन लिया तथा मारने-पीटने लगा। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। संवाद बिहार के मैरवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कहा है कि वह 16 सितंबर को मैरवा से काम कर घर लौट रहा था। इस दौरान वह यूपी-बिहार सीमा के पास स्थित एक दुकान से सिगरेट पीने लगा।दुकानदार ने अपने पुराने सौ रुपये बकाया देने के लिए उससे कहा। युवक ने अगले दिन बकाया देने की बात कही। आरोप है कि बाद में विवाद बढ़ गया और दुकानदार ने उसका मोबाइल छीन लिया तथा मारने-पीटने लगा। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। संवाद

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रामपुर बुजुर्ग। बिहार के मैरवा थाना क्षेत्र के एक युवक ने सौ रुपये के पुराने बकाये को लेकर एक दुकानदार एवं उसके एक साथी पर मारपीट और कुकर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित द्वारा एक हफ्ते पहले थाने में शिकायती पत्र दिया गया था मगर अभी तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है।