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Deoria News: युवक ने दो लोगों पर मारपीट और कुकर्म करने का लगाया आरोप

Mon, 05 Oct 2026 01:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 05 Oct 2026 01:08 AM IST
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Young man accuses two people of assault and sodomy.
रामपुर बुजुर्ग। बिहार के मैरवा थाना क्षेत्र के एक युवक ने सौ रुपये के पुराने बकाये को लेकर एक दुकानदार एवं उसके एक साथी पर मारपीट और कुकर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित द्वारा एक हफ्ते पहले थाने में शिकायती पत्र दिया गया था मगर अभी तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है।
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बिहार के मैरवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कहा है कि वह 16 सितंबर को मैरवा से काम कर घर लौट रहा था। इस दौरान वह यूपी-बिहार सीमा के पास स्थित एक दुकान से सिगरेट पीने लगा।
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दुकानदार ने अपने पुराने सौ रुपये बकाया देने के लिए उससे कहा। युवक ने अगले दिन बकाया देने की बात कही। आरोप है कि बाद में विवाद बढ़ गया और दुकानदार ने उसका मोबाइल छीन लिया तथा मारने-पीटने लगा। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। संवाद
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