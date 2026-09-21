Deoria News: स्लोगन लिख दिया नशा मुक्ति का संदेश

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प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। स्लोगन लेखन के माध्यम से विद्यार्थियों ने नशे के दुष्परिणामों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया, वहीं भाषण प्रतियोगिता में नशामुक्त भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रभावी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समन्वय टीजीटी लाइब्रेरी ज्योति कुमार सिंह ने किया। विद्यालय के प्राचार्य डॉ. देवेंद्र कुमार त्रिवेदी ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने तथा समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया।प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को माई युवा भारत संस्था की ओर से पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। इस अवसर पर उप प्राचार्य मनोज कुमार सिंह, सुधीर कुमार प्रजापति, नदीम अहमद, निराला मलिक आदि उपस्थित रहे।