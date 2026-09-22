Deoria News: कुश्ती में चयनित खिलाड़ी कल गोरखपुर में देंगे ट्रॉयल
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 22 Sep 2026 11:52 PM IST
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देवरिया। रवींद्र किशोर शाही स्टेडियम में मंगलवार को जिला स्तरीय फ्री स्टाइल जूनियर बालक कुश्ती के लिए खिलाडि़यों का चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 25 खिलाडि़यों ने प्रतिभाग किया। चयनित खिलाडि़यों को कल होने वाली मंडलीय चयन ट्रायल के लिये गोरखपुर में भेजा जाएगा। इस दौरान 20 खिलाड़ी चयनित किए गए। इनमें हिमांशु मणि त्रिपाठी, अनिकेत, आभाष सिंह रितेश यादव, ऋषिकेश यादव, राहुल निषाद, अभय सिंह, धीरज,यादव, आकाश गिरी, अजीत,यादव, अभिषेक यादव, सुमित यादव, यश यादव, विराज सिंह, अभिषेक तिवारी, आकाश साहनी, गौरव यादव, सोनु पटेल,आदित्य सिंह, मोहित सिंह चौहान चयनित हुए। चयन ट्रायल्स में खेलो इंडिया कुश्ती प्रशिक्षक सत्येद कुमार एवं कुश्ती प्रशिक्षक कमल चौहान के देख रेख में सम्पन्न हुआ। संवाद
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