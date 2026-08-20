Deoria News: ट्रेन में यात्रा के दौरान महिला की सोने की चेन और नकदी गायब
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 20 Aug 2026 11:48 PM IST
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सलेमपुर। खुखुंदू थाना क्षेत्र के जिगनी सोनहुली गांव की एक महिला का ट्रेन में यात्रा के दाैरान सोने की चेन और 35 हजार रुपये गायब हो गए। पीड़िता की तहरीर पर जीआरपी भटनी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पीड़िता कुसुमावती देवी ने जीआरपी को तहरीर को तहरीर देकर कहा है कि वह 19 अगस्त को ट्रेन संख्या 15021 के कोच संख्या बी 9 बर्थ संख्या 17 पर टाटा नगर से भटनी की यात्रा कर रही थी।
यात्रा के दौरान जब ट्रेन आनारा स्टेशन पर भोर में करीब 2:30 बजे पहुंची तो 35000 कैश, सोने की चैन, मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड काला बैग में था। इसके बाद किसी ने चुरा लिया। भटनी जीआरपी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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पीड़िता कुसुमावती देवी ने जीआरपी को तहरीर को तहरीर देकर कहा है कि वह 19 अगस्त को ट्रेन संख्या 15021 के कोच संख्या बी 9 बर्थ संख्या 17 पर टाटा नगर से भटनी की यात्रा कर रही थी।
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यात्रा के दौरान जब ट्रेन आनारा स्टेशन पर भोर में करीब 2:30 बजे पहुंची तो 35000 कैश, सोने की चैन, मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड काला बैग में था। इसके बाद किसी ने चुरा लिया। भटनी जीआरपी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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