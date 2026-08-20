Deoria News: विदेश से पति के आने के बाद होगा शव का पोस्टमार्टम

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मृतका के बेटे विकास ने पुलिस से बताया कि उसके पिता शुक्रवार को विदेश से आ जाएंगे, उसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के रामपुर श्रीपाल गांव की दुर्गावती देवी (45) की बुधवार की देर शाम तबीयत खराब हो गई थी। घर के लोग इलाज के लिए नौतन हथियागढ़ चौराहा स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक के पास ले गए। परिजन का आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक के इंजेक्शन लगाने के बाद महिला लकी हालत और बिगड़ गई थी।इसके बाद कसया ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर वापस मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे।सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराकर शव का पोस्टमार्टम कराने लिए कहा। परिजन शव लेकर घर चले गए। पुलिस ने देर रात परिजन की रजामंदी से शव को मोर्चरी में भिजवा दिया।रामपुर कारखाना के एसओ अश्वनी प्रधान ने बताया कि शव मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। मृतका के बेटे का कहना है कि पिता के विदेश से आने के बाद वह प्रार्थनापत्र देंगे तब पोस्टमार्टम कराया जाय। ऐसे में शुक्रवार को शव को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।