Deoria News: देवरहा बाबा आश्रम के चारों तरफ भरा पानी

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जलभराव के कारण दो और चारपहिया वाहनों का आवागमन में भी परेशानी बढ़ गई है। देवारा क्षेत्र पानी से भर जाने कारण पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया है। देवरहा बाबा आश्रम में मौजूद सैकड़ों गायों के लिए भी चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। विज्ञापन

पीठाधीश्वर श्याम सुंदर दास ने सरयू नदी बढ़ते हुए बाढ़ के पानी को देखते हुए नाव की व्यवस्था करने की मांग की है। संवाद जलभराव के कारण दो और चारपहिया वाहनों का आवागमन में भी परेशानी बढ़ गई है। देवारा क्षेत्र पानी से भर जाने कारण पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया है। देवरहा बाबा आश्रम में मौजूद सैकड़ों गायों के लिए भी चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है।पीठाधीश्वर श्याम सुंदर दास ने सरयू नदी बढ़ते हुए बाढ़ के पानी को देखते हुए नाव की व्यवस्था करने की मांग की है। संवाद

मईल। सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से देवरहा बाबा आश्रम के चारों तरफ पानी फैल गया है। इससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी का बहाव देख कई श्रद्धालु लौटने को मजबूर हैं।