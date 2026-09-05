Deoria News: निजी अस्पताल में महिला की मौत पर घर वालों का हंगामा, ओटी-आईसीयू सील

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल ओटी, आईसीयू और वार्ड को सील कर दिया। पोस्टमार्टम और स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह और जिम्मेदारी की स्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है।रुद्रपुर क्षेत्र के गणेशपुर की रंजना को प्रसव पीड़ा होने पर शुक्रवार की देर शाम निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजन के अनुसार, देर रात महिला ने बच्चे को जन्म दिया। शनिवार की सुबह उसकी तबीयत बिगड़ गई। करीब 10 बजे उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग को भी मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद अधिकारियों ने अस्पताल में हुई महिला की मौत की जांच शुरू कर दी। उधर सीएमओ डॉ. राजेश झा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही, महिला के इलाज से संबंधित दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की जांच शुरू कर दी गई है।स्वास्थ्य विभाग यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि महिला को भर्ती किए जाने के बाद किस तरह का उपचार किया गया, प्रसव के बाद उसकी स्थिति क्या थी और तबीयत बिगड़ने के बाद उपचार की क्या प्रक्रिया अपनाई गई।अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉ. राजेश झा ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।