Deoria News: नवविवाहिता का शव फंदे से लटका मिला

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रिमझिम की मां की शिकायत पर पुलिस ने पति सहित छह ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज कर पति को हिरासत में ले लिया।

रामपुर गौनरिया गांव की मांडवी देवी की बेटी रिमझिम पांडेय की शादी 15 महीने पहले रामपुर बनहर गांव के अभय पांडेय (26) के साथ साथ हुई थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। विज्ञापन

पुलिस ने शनिवार को पति अभय पांडेय, सास-ससुर, तीन ननद सहित छह पर प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद रिमझिम की मां की शिकायत पर पुलिस ने पति सहित छह ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज कर पति को हिरासत में ले लिया।रामपुर गौनरिया गांव की मांडवी देवी की बेटी रिमझिम पांडेय की शादी 15 महीने पहले रामपुर बनहर गांव के अभय पांडेय (26) के साथ साथ हुई थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।पुलिस ने शनिवार को पति अभय पांडेय, सास-ससुर, तीन ननद सहित छह पर प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद

देसही देवरिया। रामपुर बनहर गांव में शुक्रवार की रात नवविवाहिता रिमझिम का कमरे में पंखे के सहारे फंदा से लटका शव मिला। गांव के लोगों के सहयोग से उसे फंदे से उतार कर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।