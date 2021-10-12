Deoria News: जानलेवा हमले का वांछित गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, कुंडौली निवासी अखिलेश यादव के साथ गाली-गलौज तथा जान से मारने की नीयत से फावड़े से हमला करने के मामले में राजू यादव और शनि यादव पर प्राथमिकी दर्ज थी। घटना के बाद से राजू यादव फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त फावड़ा भी बरामद किया है। एसओ विकास नाथ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजू यादव पर पहले से विभिन्न मामलों में नौ प्राथमिकी दर्ज है। संवाद

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मईल। थाना क्षेत्र के कुंडौली स्थित भागलपुर मेन रोड तिराहे से पुलिस ने जानलेवा हमले के वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।