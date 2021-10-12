फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Vehicle movement halted due to the collapse of a small bridge (culvert)

Deoria News: पुलिया धंसने से वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक

Wed, 04 Nov 2026 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 04 Nov 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Vehicle movement halted due to the collapse of a small bridge (culvert)
रुद्रपुर। उग्रसेन सेतु पर आवागमन बंद होने के बाद रुद्रपुर-करहकोल मार्ग पर मंगलवार की दोपहर में जोगिया चौराहे के पास पुलिया धंस गई। सड़क पर बड़ा गड्ढा बन जाने के कारण इस रास्ते बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
विज्ञापन

उग्रसेन सेतु में होल के कारण ट्रक रुद्रपुर से होकर करहकोल और नरायनपुर रोड से होते हुए गोरखपुर जिले के कौड़ीराम-बड़हलगंज मार्ग पर पहुंच रहे हैं। इस मार्ग पर वाहनों का लोड बढ़ने से सड़क कई जगहों पर क्षतिग्रस्त होने लगे हैं।
विज्ञापन

दोपहर में जोगिया चौराहे के पंप के पास बीच सड़क पर पुलिया धंस गई। लोगों ने गड्ढ़े में पेड़ की टहनियां डाल दी हैं। क्षेत्रवासी सत्य विजय यादव, शब्बीर अहमद, राजेश यादव, जगदीश सिंह, रमाकांत सोनकर आदि ने कहा कि एक सप्ताह पूर्व ही रुद्रपुर करहकोल मार्ग पर बड़े वाहनों के आने जाने पर रोक लगाने की मांग की गई मगर कोई पहल नही हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

बड़े वाहनों के कारण सड़क जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। कोहरे का मौसम शुरू हो गया है। इससे हादसे हो सकते हैं। उन्होंने तत्काल मौके पर बैरिकेडिंग करने की मांग की।

इस बावत लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता सुधांशु सिंह ने कहा कि सड़क पर बड़े वाहनों के जाने पर रोक लगी है। गड्ढ़े की मरम्मत का जल्द कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed