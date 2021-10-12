Deoria News: मॉक सर्वे से समझी जनगणना की प्रक्रिया

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फील्ड ट्रेनर डॉ. गोविंद मिश्रा, अरविंद कश्यप, रमेश तिवारी, मिथिलेश यादव और नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस बार जनगणना में मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। विज्ञापन

ट्रेनर शिशिर राय ने कहा कि गणना के दौरान प्रत्येक परिवार से प्रश्न पूछकर सही और तथ्यात्मक जानकारी दर्ज करनी होगी। जानकारी को अनुमान के आधार पर दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। संवाद फील्ड ट्रेनर डॉ. गोविंद मिश्रा, अरविंद कश्यप, रमेश तिवारी, मिथिलेश यादव और नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस बार जनगणना में मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।ट्रेनर शिशिर राय ने कहा कि गणना के दौरान प्रत्येक परिवार से प्रश्न पूछकर सही और तथ्यात्मक जानकारी दर्ज करनी होगी। जानकारी को अनुमान के आधार पर दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। संवाद

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लार रोड। प्रगणकों और सुपरवाइजरों के लिए आयोजित तीन दिवसीय जनगणना प्रशिक्षण के तीसरे बैच का सोमवार को समापन हो गया। अंतिम दिन मॉक सर्वे के माध्यम से प्रशिक्षुओं को जनगणना की पूरी प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।