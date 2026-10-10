Deoria News: मारपीट में दो महिलाएं घायल, चार पर रिपोर्ट दर्ज

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शेरवां बभनौली गांव निवासी मीनाक्षी चौहान ने पड़ोसियों पर गाली-गलौज कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मेनका देवी और नेबूलाल चौहान पर प्राथमिकी है। वहीं, बानटोला गांव की सुमन देवी ने रुपये के लेनदेन को लेकर मनोज गुप्ता और उनके बेटे गोलू गुप्ता पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में कार्रवाई की गई है। संवाद

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खुखुंदू। थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों में रुपये के लेनदेन और आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में दो महिलाएं घायल हो गईं। दोनों की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों पर अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है।