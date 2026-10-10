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Deoria News: गाय चुराने के आरोप में मारपीट, चार पर प्राथमिकी

Sat, 10 Oct 2026 01:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:15 AM IST
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Four people were beaten up for allegedly stealing a cow; an FIR was lodged against them.
रुद्रपुर। क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को गाय चुराने को लेकर हुई मारपीट में पुलिस ने चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। भगवानपुर गांव के शैलेष कुमार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि सात अक्तूबर की रात उनके परिवार के लोग सो रहे थे। रात करीब दो बजे उनकी बड़ी मां विद्यावती देवी की नींद खुली तो देखा कि दरवाजे पर बंधी गाय गायब है। कुछ दूरी पर गांव के चार लोग गाय को एक गाड़ी में लाद रहे थे। महिला के शोर मचाने पर लोग जग गए। घटना का विरोध करने पर उन्होंने मारपीट की। घायल का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। पुलिस ने आरोपी रणजीत, अभय, ऋषिकेश और हरिद्वार पर एफआईआर दर्ज किया। सीओ राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि चोरी के आरोप में हुई मारपीट की घटना में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कर रही है। संवाद
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